 Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı

Atakan Işıktutan ile birlikte olan İrem Derici, kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti.

Şarkıcı, teknede bikinili karelerini yayınladı.



Derici'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Derici kız arkadaşlarını etiketleyip, "Aşkım selülitlerimi örttün" diye yazdı.

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