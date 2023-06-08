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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı

Atakan Işıktutan ile birlikte olan İrem Derici, kız arkadaşlarıyla İspanya'nın Barselona şehrine gitti.

 Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı

Şarkıcı, teknede bikinili karelerini yayınladı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı
Derici'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bikinili pozları olay yarattı

Derici kız arkadaşlarını etiketleyip, "Aşkım selülitlerimi örttün" diye yazdı. 

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