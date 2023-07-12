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Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Yeni çıkardığı Afrodizyak albümüyle müzik listelerinde, radyolarda zirveye oturan pop ikonu Hande Yener dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alan Spotify’ın Spotify Türkiye’de haftanın en çok dinlenen şarkıcıları listesinde zirveye oturdu.

 Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Spotify Türkiye’nin en popüler kadın sanatçısı ilk onda 5 sıradaki Sezen Aksu olurken kadın sanatçılar arasında Afrodizyak albümünün 10 gününde açıklanan listede 10 sırada Hande Yener ikinci en fazla dinlenen kadın pop şarkıcısı oldu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu
Sezen Aksu ve Hande Yener sırasıyla zirveyi paylaştığı listede diğer kadın pop sanatçılar ilk 10’a giremedi.

 Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Fotoğrafları Cesur “Ces XC” Civelek çekerken styling çalışması ise Berke Kusku tarafından yapıldı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in kutlama pozu olay oldu

 

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