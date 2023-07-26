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Hande Yener'den itiraf

Hande Yener kendisini bakın kime benzetti. İşte haberin detayları...

Hande Yener'den itiraf

Hande Yener, Önceki gece İstanbul Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahneye çıktı.

Hande Yener'den itiraf

Muhabirlerin 'Barbie bebek gibi olmuşsunuz.' iltifatına ünlü şarkıcı 'Barbie değil gerilla gibiyim.' diyerek yanıt verdi. Kıyafeti ve tarzı ile ilgili sorulara Yener "Saçlarım emeğin ürünü, 1.73 falan şu anda, boynumdan uzun. Bazı kostümler çok zor ama altından kalkıyorum çok şükür." diyerek cevap verdi.
'Benden bir tane daha yok' adlı yeni şarkısı için Yener "Sanal dünya ve sokak başka bir dünya. Konserlerden belli oluyor, şarkıya eşlik ettiklerini görüyorum seyircinin ve algoritmalara Türk halkı gereken cevabı veriyor. Algoritmalar en çok kim tık alıyorsa onu birinci yapıyor, mesala bir çocuk yanlış tıklasa bile onu dinliyor diye algılıyor ve şarkı birinci olabiliyor, bu çok komik ve müziği manipüle edebiliyor, bu duruma sokak cevabını verdi, emeklerimin karşılığını alıp haksızlıkları sindirebiliyorum böyle olunca. Kimsenin başarısız olmasını istemem ama Beyonce'u geçiyorlar bir günde düşünün yani, beni geçtim Beyonce'u nasıl geçiyorsunuz ! Tamamen algı ve doğruyu yansıtmıyor digital dünya" dedi.

Hande Yener'den itiraf

Sözlerinde devam eden şarkıcı "Ben cesurum, tek bir şarkıyı bile sevdirmek zorken albüm yapmak cesaret işidir. Kötü bir süreç atlattık ülke olarak. Çok fazla felaket yaşadık ve anmak bile istemiyorum o günleri. Ben de düşündüm ve tek şarkı değil albüm çıkarmalıyım dedim. Müziği yaşatalım, tek olmak gibi bir derdim yok. Kendi sınırlarımı zorlamayı seviyorum ve enerjim çok yüksek. Çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Hande Yener'den itiraf

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