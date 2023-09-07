Seren Serengil’den 1,5 milyonluk poz!

Çekilişle müşterilerinden birine uçak hediye edecek olan San Kuaför’ün kampanyası ünlü isimlerinde büyük ilgisini çekiyor.

Hande Yener ve Seren Serengil, Yusuf Yalmancı’nın ses getiren reklam kampanyasında buluştu. Serengil’in reklam kampanyasından 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi.



BANA ŞOFÖR NEBAHAT DERLER

Reklam kampanyasında yer alması için 1,5 milyon TL aldığı konuşulan Seren Serengil, uçağın çekilişte kendisine çıktığı takdirde kullanacağını belirtti.

Güzel sanatçı, “Zaten bana ‘Şoför Nebahat’ diyorlar. Erkeklerden bile iyi kullanırım. Şimdi bunla uçup trafiğe girmeden Anadolu yakasındaki evime gitmek istiyorum. Çok büyük rahatlık. Uçma korkusu bende hiç yok. Şener Şen’in filmindeki Vecihi gibi bir çatıya girebilirim. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye” diye konuştu.

UÇAĞI SATAR HAYVANLARA BAĞIŞLARIM

Uçağın kendisine çıktığı takdirde bağışlayacağını açıklayan Hande Yener ise şöyle konuştu: “Uçağı satar gelirini hayvan barınaklarına, ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcarım. Hayvanlara destek olmalıyız. Onların hayatlarına da saygı duymalıyız. Onların hayatlarının üzerine çöken biziz. Şehirlerde binalar yapıp onlara yiyecek bile vermeyecek kadar vicdansız olduğumuzu düşünmek istemiyorum. Daha insancıl yaklaşabiliriz. Sadece hayvanların değil şiddete uğrayan kadınların, ismini bile söylemek istemediğim talihsiz olaylar yaşayan küçük çocukların da yanındayım.

ÜNLÜ OLMAK YETERLİ DEĞİL

“Birilerin sesi olmak zorundayız. Sadece şarkı söylemekle olmuyor. Ünlü olmak bir insanın insan olması için yeterli değil. Hepimiz başarıyı kovalıyoruz ama önce insan olmamız gerekiyor. Bu tür olayları da görmezden gelmek Müslümanlıkta kendi sınavına girmemek gibi bir şey. Müslüman herkes bir sınavda olduğunu bilir. Bir hayvan size yaklaşıyorsa o sizin sınavınız. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Biraz daha sevgi yaymalıyız. Sosyal medyada gördüğüm her hayvan haberinde içim yanıyor, bütün bir günüm feci geçiyor.”

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