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SnobMagazin.com

Ünlü sanatçı Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Snob Magazin'in haberine göre; Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 

 Ünlü sanatçı Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Sanatçının aşka geldiği anlar objektifle böyle yansıdı. 

 Ünlü sanatçı Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Serengil, sokak hayvanlarının toplatılmasına, "Türkiye'deki yasaya göre, sokak hayvanları sokaktan alınıp, rehabilete merkezinde kısırlaştılıp, aynı yere bırakmak zorunda. Diğer türlü yasayı çiğniyorlar. Avrupa'daki barınaklar 5 yıldızlı otel gibi... Hayvan sevmeyen insanların elinde barınaklar. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sokak hayvanları sokakta olmalı...Biz hayvanları sokaktan alıp, öldürmek istiyoruz. Konya Barınağı'ndan sahiplendim. Daha geçen ay kendine geldi. Türkiye'de barınak diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada seslendim. Bunlar belediyenin yapacağı şey değil, hayvanseverlerin yapması gerekiyor. Barınaklarda evleri yok. Barınaklarda toplu mezarlar gördük" dedi. 

Ünlü sanatçı Seren Serengil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

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