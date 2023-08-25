Snob Magazin'in haberine göre; Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sanatçının aşka geldiği anlar objektifle böyle yansıdı.

Serengil, sokak hayvanlarının toplatılmasına, "Türkiye'deki yasaya göre, sokak hayvanları sokaktan alınıp, rehabilete merkezinde kısırlaştılıp, aynı yere bırakmak zorunda. Diğer türlü yasayı çiğniyorlar. Avrupa'daki barınaklar 5 yıldızlı otel gibi... Hayvan sevmeyen insanların elinde barınaklar. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sokak hayvanları sokakta olmalı...Biz hayvanları sokaktan alıp, öldürmek istiyoruz. Konya Barınağı'ndan sahiplendim. Daha geçen ay kendine geldi. Türkiye'de barınak diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada seslendim. Bunlar belediyenin yapacağı şey değil, hayvanseverlerin yapması gerekiyor. Barınaklarda evleri yok. Barınaklarda toplu mezarlar gördük" dedi.

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