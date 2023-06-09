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Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı

Seren Serengil, davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? İşte haberin detayları...

Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Nevin Serengil, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı
Serengil, "Şu andaki komedyen ve televizyon programlarını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Hiç beğenmiyorum. Çok basit programlar var. Yazık bu ülkeye... Cahil insanların televizyonda bir şeyler öğrenmesi gerekirken, kültürlü insanlara cehaleti öğreten programlar var. Sabah programlarının hepsi çok kalitesiz" yanıtını verdi. Diziler hakkında konuşan Serengil, "Beğendiklerimi izliyorum. 'Camdaki Kız', 'Aldatmak' ve 'Kızılcık Şerbeti'ni beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Bodrum ve Sapanca'da yazlıklarını olduğunu belirten Serengil, "İstanbul'dan tamamen kaçmak istiyorum ama Bodrum'da İstanbul gibi olmuş" dedi.

Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı

"SEREN'İN ÖZEL HAYATINA KARIŞMIYORUM"
Bir dönem küs olduğu kızı Seren Serengil'le barışan Nevin Serengil, "Nişanlısı Mustafa Tohma nasıl bir damat olur?" sorusuna, "Mustafa'yı tanıyorum. Seren'in özel hayatına karışmıyorum. Yetişkin bir insan, kendi seçimlerini kendisi yapar. Küçükken müdahale ediyordum ama şimdi etmiyorum" cevabını verdi.

Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı

1999 yılında hayatını kaybeden eşi Öztürk Serengil'i anlatan Serengil, "Hiç yerinde duramayan adamdı. Sahnede konuşacağı şeyi ezberleyerek yapmazdı" dedi. Serengil, "Eşinize benzettiğiniz komedyen var mı?" sorusuna, "Cem Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'i benzetiyorum. Mehmet Ali'nin birçok kullandığı kelimeyi Öztürk severdi. Onun laflarını kullanıyorlar" cevabını verdi. Serengil, kızı Seren Serengil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seren Serengil davalık olduğu annesi Nevin Serengil ile barıştı mı? Anne Serengil ilk kez açıkladı

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