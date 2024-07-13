Gülben Ergen’in bikinili fotoğraflarına Seren Serengil’den olay yorumu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'i müzikseverlerle buluşturan Ergen, renkli bikinisiyle dikkat çekti.

Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Gülben Ergen, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Ergen, deniz keyfinin ardından evinin yolunu tuttu.

Gülben Ergen'in, hem müzik kariyerindeki başarıları hem de tatil keyfiyle gündeme gelmesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Fotoğrafın çeşitli yerlerde dolaşıma girmesinin ardından, Ergen'in kavgalı olduğu ve Ergen'in açtığı dava yüzünden 3 gün de cezaevinde yatan Seren Serengil'den şaşırtan bir yorum geldi.

İşte o yorum:

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