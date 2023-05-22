Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser

Hilton Garden Inn Ankara'da gerçekleşen özel konser, Gülben Ergen'in büyüleyici performanslarıyla dolu bir akşama dönüştü. Şarkılarıyla dinleyicileri etkileyen Ergen, Ankaralı iş insanlarına muhteşem bir gece yaşattı. Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Wilma Elles gibi tanıdık simaların yanı sıra farklı sektörlerden iş insanları da bu etkinlikte yer aldı.

Gecede, Gülben Ergen'in yeni şarkısı "En Güzel Misafir" de dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ergen'in etkileyici sesi ve performansıyla konuklara unutulmaz bir deneyim sunuldu.

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