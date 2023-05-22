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Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser

Ünlü Türk şarkıcı Gülben Ergen, Hilton Garden Inn Ankara'da özel bir konserle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. 332+ organizasyon ve Emrah Yılmaz'ın düzenlediği etkinlikte iş dünyasının birçok önemli ismi bir araya geldi.

Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser

Hilton Garden Inn Ankara'da gerçekleşen özel konser, Gülben Ergen'in büyüleyici performanslarıyla dolu bir akşama dönüştü. Şarkılarıyla dinleyicileri etkileyen Ergen, Ankaralı iş insanlarına muhteşem bir gece yaşattı. Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Wilma Elles gibi tanıdık simaların yanı sıra farklı sektörlerden iş insanları da bu etkinlikte yer aldı.

Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser

Gecede, Gülben Ergen'in yeni şarkısı "En Güzel Misafir" de dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ergen'in etkileyici sesi ve performansıyla konuklara unutulmaz bir deneyim sunuldu.

 

 

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