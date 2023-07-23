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Gülben Ergen Barbie modasına uydu

Geçen cuma vizyona giren filmle birlikte moda dünyasında “Barbie” akımı başladı. Bu trendi kaçırmayan Gülben Ergen dün akşam Alanya’da sahneye sarı saçları ve mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı…

Gülben Ergen Barbie modasına uydu

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı “Barbie” filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi.

 Gülben Ergen Barbie modasına uydu

Moda dünyası ise “Barbie” tarzıyla adeta taze kan buldu.

Gülben Ergen Barbie modasına uydu
Gülben Ergen de dün akşam Alanya’da verdiği konsere sarı saçları ve Bekir Gökmen imzalı uzun mavi elbisesiyle “Yerli Barbie” olarak çıktı.

 Gülben Ergen Barbie modasına uydu

Alanya’nın Tokar Yaylası’nda binlerce kişilik bir kalabalığa şarkı söyleyen Gülben Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gülben Ergen Barbie modasına uydu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gülben Ergen’e ipek kozası tacı ve plaket taktim etti. Bu tacı sahnede takan Gülben Ergen’e “Kraliçe” şeklinde tezahürat yapıldı.

Gülben Ergen Barbie modasına uydu

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