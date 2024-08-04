  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda dünya evine giren Belaruslu sanatçı Olga Napoli ile iş insanı Ahmet Çiğdem’in düğün töreni çok renkli geçti. Çiftin düğününde sahneye çıkan Gülben Ergen şarkıları ile coştururken ünlü sanatçı sahneye gelin ile el ele çıktı ve “Bugüne kadar sahneme hiç gelin çıkmamıştı. İlk kez sahnemde gelin var” dedi ve gelin Olga Napoli ile karşılıklı sahnede oynadı. Gülben Ergen gelin Olga Napoli’nin yanı sıra damat Ahmet Çiğdem, damadın kız kardeşi Gülten Pehlivan ve Pars Medya’nın ortağı olan Kurban Akar’ı da çıkartarak hep birlikte şarkı söylediler.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Bir süreden beri Kıbrıs ve Türkiye’de sahne çalışmaları yapan geçtiğimiz günlerde de Mustafa Sandal ile “Sana ihtiyacım var” adlı şarkısına düet yapan Belaruslu sanatçı Olga Napoli, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğün töreninde iş insanı ve Alanyaspor yönetim kurulu üyesi Ahmet Çiğdem ile evlendi.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Polonya asıllı olan ve dört yıl önce ülkesi Belarus’u Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Olga Napoli ve Ahmet Çiğdem’in düğün töreni oldukça renkli geçti.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Murat-Svetlana Kalenderoğlu çiftinin boğaz manzarasına karşı nikah şahitliklerini yaptıkları nikahtan törenine gelin Olga Napoli’nin Polonya, Letonya ve Belarus’tan gelen akrabaları ve yakınları da katıldılar.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Elegance Day tarafından organize edilen düğüne yüz doksan davetli katılırken, Vakko imzalı gelinlik giyen Olga Napoli’nin sanatçı arkadaşları gelini yalnız bırakmadılar. Kübalı şarkıcı Solanch De La Rosa’nın grubu ile birlikte söylediği şarkıların yanı sıra düğünde Diamods dans grubunun renkli dans gösterileri ilgi ile izlendi. Gelin Olga Napoli zaman zaman şarkı söyleyen sanatçılara eşlik ederek şarkılar söyledi.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

SAHNEYE GELİN İLE EL ELE ÇIKTI

Gecenin sanatçısı olan Gülben Ergen sahneye gelin Olga Napoli ile el ele tutuşarak birlikte çıktılar. Çalan oyun havası eşliğinde sahnede karşılıklı oynayan ikili renkli görüntüler verdiler.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Gülben Ergen bugüne kadar çok düğün töreninde ve konserlerde sahneye çıktığı çıktığını belirterek “Bugüne kadar sahneme hiç gelin çıkmamıştı. İlk kez sahnemde gelin var” dedi. Şarkıları ile davetlileri coşturan Gülben Ergen, güzel sesi ile dikkat çeken Olga Napoli’yi sahneye çıkararak şarkı söylettirdi. Mustafa Sandal ile düet yaptıkları “Sana ihtiyacım var” adlı şarkıyı klibi eşliğinde seslendiren Olga Napoli’ye Gülben Ergen’de eşlik etti ve “Mustafa Sandal ile çok güzel bir düet çalışması yapmışsınız. Mustafa Sandal burada yoksa ben varım” dedi. Mustafa Sandal’da işi nedeniyle Bursa’da olduğu için düğüne video mesajı göndererek çifte mutluluklar diledi.

Gülben Ergen sahneye gelin çıkarttı!

Gülben Ergen gelin Olga Napoli’nin yanı sıra damat Ahmet Çiğdem, damadın kız kardeşi Gülten Pehlivan ve Pars Medya’nın ortağı olan Kurban Akar’ı da çıkartarak hep birlikte şarkı söylediler.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülben Ergen’in bikinili fotoğraflarına Seren Serengil’den olay yorumu
  Magazin

Gülben Ergen’in bikinili fotoğraflarına Seren Serengil’den olay yorumu

Gülben Ergen'den samimi cevap: Ben kendimden bıktırmam
  Magazin

Gülben Ergen'den samimi cevap: Ben kendimden bıktırmam

Sahnede tuz ritüeli
  Magazin

Sahnede tuz ritüeli

Gülben Ergen Barbie modasına uydu
  Magazin

Gülben Ergen Barbie modasına uydu

Gülben Ergen, sanat camiasından dostlarının kim olduğunu isimleriyle tek tek sıraladı
  Magazin

Gülben Ergen, sanat camiasından dostlarının kim olduğunu isimleriyle tek tek sıraladı

Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser
  Magazin

Gülben Ergen’den Başkent’te muhteşem konser