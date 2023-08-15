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Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu! İşte detaylar...

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!
Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan ancak sonrasında Dumping Sendromu'na yakalanarak zor günler geçirip, geçtiğimiz günlerde yeniden hastanelik olan sanatçı, "Her yemekten sonra fenalaşıyorum. Teknede biraz fazla kötü oldum. Endoskopi oldum. Şu an iyiyim. Ameliyat olduğum için pişmanım. Hayat kalitem düzelmedi. 150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat yapılmış bana... Doktora dava açıldı. Önemli olan dava değil, sağlığım eskisi gibi değil. Yemekten sonra 40 dakika yatıyorum. İki lokma yiyip masadan kalkıyorum. Biraz fazla yiyince dünyam kararıyor. Hamur ve peyniri sevmeme rağmen yiyemiyorum. Yemek yemezsem sağlıklıyım. Acil bir durumum yok hayat devam ediyor" dedi.

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!
Lüks mağazadan çıkan Serengil, "Blazer ceket aldım. Artık kışlık alışveriş yapıyorum. Ben masrafları kısmıyorum. Kısmak isteyenler kendi seçtikleri yolda gidiyorlar, üzülmüyorum. Kendi düşen ağlamaz" diye konuştu.

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!
Serengil, ekrana döneceğini belirtip, "Ama magazin olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hastanelik olan Seren Serengil yaptığı açıklamayla korkuttu!

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