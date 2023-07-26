Seren Serengil'den flaş itiraf: Zamanında o haltı çok yedim

Seren Serengil, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Etiler’de görüntülendi. İlişkilerinde 5. yılı geride bıraktıklarını belirten Serengil, gazetecilerin ‘5. yılda ilişkinizi evlilikle taçlandırmayı düşünür müsünüz?’ surusuna; “Aman Allah korusun!” diyerek karşılık verdi. Serengil, “İlişkimiz daha başlamadan önce Mustafa’ya evlilik düşünmediğimi söyledim ki o da benimle aynı fikirde. Evlilik aşkı öldürüyor. Evlenince belli bir süre sonra artık kardeş gibi oluyor karı koca. Zamanında sütten ağzım çok yandı hem evlilik bana göre değil. Zamanında o haltı çok yedim” dedi.

AYAKLARA DÜŞTÜ ARTIK!

Yeni televizyon programıyla görüşmelerinin olduğunu belirten Seren Serengil’ “9 yıldır magazin programı yapıyorum ama artık başka projelerle ekranda olacağım. Magazin programları ayaklara düştü artık. Olur olmaz kişiler magazin yorumluyor ben yokum artık.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.