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SnobMagazin.com

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

Afrodizyak albümüyle müzik listesinde zirveden inmeyen Ünlü pop ikonu Hande Yener “Afrodizyak” adını verdiği turnesine bütün hızıyla devam ediyor.

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

Geçtiğimiz günlerde Yenikapı Festival Park'taki İstanbul Festivali'nde 60 bin kişiye tarihi bir konser veren Yener, 10 kişilik dans ekibiyle 3 günde 27 Temmuz Bodrum Jolyy Club ,29 Temmuz 14. Bulgaristan Mestanlı ,30 Temmuz Toyota etkinliğinde konser verdi.

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

Ünlü pop ikonu Bulgaristan’da 25.000 rekor seyirciyle şimdiye kadar verilmiş en kalabalık konsere imza attı.

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

Kendi stilleştirdiği konser tarzı ile büyüleyen Yener, büyük yorumcu kimliğiyle de büyük beğeni aldı.

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

İki şarkısı “Benden 1 tane daha yok” ve yeni kliplendirdiği “Hop Hop şarkısıyla zirve yarışını sürdüren Yener, konser fotoğrafları paylaşımlarının arasında sosyal medya hesabından” Telefon çiftliği sahipleri!!!Listeleri bi salin be!!!Algoritmayı etkiliyorsun da Türk halkının kalbine öyle girilmez...Algıstarlık için değmez. Günün sonunda siz üzülürsünüz. Konser sanatçısı olmak ve sizinle yıllarca sürüklenecek hayranlara sahip olmak için çalısın hayal kurun başkalarının emeğini çalmayın. Hayır gelmez açıklamasını paylaşması dikkat çekti.

 

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme

 

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