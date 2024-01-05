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Hande Yener: Star edasıyla dolaşmıyorum

Hande Yener, marka danışmanlığını yapan Selim Akar’ın YouTube programına konuk oldu.

Hande Yener: Star edasıyla dolaşmıyorum

Ünlü popçu, “Selim Akar Sorarsa” programı için objektifine poz verdiği ve sorularını yanıtladığı Selim Akar’a teşekkür etti:
“Medya ile ilişkilerim sayende toparlandı. Çünkü yanlış anlaşılmalar olabiliyor, bazen bizleri çok kibirli zannediyorlar. Halbuki ben halkın sanatçısıyım. Halkın içinden çıkmış biriyim zaten. O nedenle halktan uzaklaşmak, bir star edasıyla yaşamak pek benlik değil.”

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