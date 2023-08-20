 Hande Yener'den itiraf: Sahne bizim...

Bu yıl 33. kez düzenlenen Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde Hande Yener, sahne performansı ve güzelliğiyle on binlerce kişiyi mest etti.

Bugüne kadar yapılmış en kalabalık katılımlı konsere imza atan şarkıcı, konser fotoğraflarını paylaşırken, "Sahne bizim kutsalımız oradayken başka bir alemdeyiz... Bir oluyoruz, biz oluyoruz... Işık işçileri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Biz, bizi ve biz olmayı çok seviyoruz. Bize değer veren ve tüm sezon boyunca bize sevgi ve ilgi rekorları kırdıran tüm sevdiklerimize sevgilerimizi gönderiyoruz... Aşkla kalın" sözcükleriyle duygularını paylaştı.

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