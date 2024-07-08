  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Sekiz ay önce Nezaket Şimşek ile evlenen şarkıcı Kurtuluş Kuş, Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı evliliği hakkında bakın neler söyledi…

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Şarkıcı, "Şu an albüm çalışmalarımız var. 1.1-5 ay içinde çıkacak. Yedi şarkı bulunuyor. Sürprizler olacak. Burak (Burak Bulut) ile güzel çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir düet albümümüz var" dedi. Tarzıyla ilgili Kuş, "Sakalımı kestim. Değişiklik olsun istedim. Kıyafete, saç ve sakala dikkat ediyorum" diye konuştu. 

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Sekiz ay önce Nezaket Şimşek ile evlenen şarkıcı, "Ev ve stüdyodayım. Her şey çok güzel. Evliliği tavsiye ediyorum. Evlenmeden önce düzensiz hayat oluyor. Evlenince düzenli hayat oluyor. Mutluyum" açıklamasını yaptı. Kuş, Eşiniz kombinlerinize karışır mı?" sorusuna, "Dokunuşu olmuyor baştan aşağıya giydiriyor" diye cevap verdi. 

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

'EGO ÇATIŞMAMIZ OLMUYOR'

Burak Bulut'la ikili olan Kuş, "Yıllar içinde bazı gruplar ayrılabiliyor. Siz dengeyi nasıl kuruyorsunuz?" sorusuna, "İkili ilişkiler de bazen taraflar birbirini alttan almalı... Ben ve Burak alttan alıyoruz. Bizim de sorunlarımız oluyor ama konuşarak çözüyoruz. Ego çatışmamız olmuyor. Ben ve Burak da ego yok" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Kuş ayrıca Oğuzhan Koç ile düet yapmak istediklerini belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

"Bipolar" şarkısıyla Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş iddialı geliyor
  Magazin

"Bipolar" şarkısıyla Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş iddialı geliyor

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un izleyiciyi büyüleyen hikayesi "Sevmedim Deme" Amazon Prime Video'da
  Güncel

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un izleyiciyi büyüleyen hikayesi "Sevmedim Deme" Amazon Prime Video'da

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!
  Güncel

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

Kurtuluş Kuş'un "Aslan Gibi" şarkısı müzikseverlerle buluştu
  Güncel

Kurtuluş Kuş'un "Aslan Gibi" şarkısı müzikseverlerle buluştu

Süperstar vokalistini gitarcısına kaptırdı!
  Magazin

Süperstar vokalistini gitarcısına kaptırdı!

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi
  Magazin

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi