"Sevmedim Deme", Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un gerçek yaşam öykülerini anlatıyor. Film, ikilinin keşfedilmeden önceki hayatlarındaki zorluklarını, aşklarını, kayıplarını ve sonunda bir araya gelmelerine vesile olan Tolga Aykut'un verdiği güç ve mutluluğu konu alıyor. İki yetenekli müzisyenin yükseliş hikayesini anlatan film, seyircileri duygusal ve etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan "Sevmedim Deme", Ceyda Ateş, Şebnem Sönmez, Nebil Sayın, Rıza Akın, Yalçın Hafızoğlu, Aytaç Usun, Berrin Keklikler ve Eliz Baltacı gibi yetenekli isimleri bir araya getiriyor. Bu deneyimli kadro, karakterlerin derinliklerini ve duygusal yönlerini ustalıkla yansıtırken, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

"Sevmedim Deme", sinemada büyük bir başarı elde etti ve seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. 30 Mayıs itibariyle Amazon Prime Video'da yayınlanacak olması, filmi daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturacak ve müzik dolu hikayesini daha fazla kişiye ulaştıracak.

"Sevmedim Deme" adlı sinema filmi, müzik tutkunu olan herkesi duygusal bir yolculuğa çıkarmaya davet ediyor. Başrollerinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yer aldığı film, 30 Mayıs itibariyle Amazon Prime Video'da izlenebilecek.

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