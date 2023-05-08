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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkıları "2L" dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

Sosyal medyada viral hale gelmesi sonucu planlanan tarihten önce, 7 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşan şarkı, Mahzen Fabrick YouTube kanalında yer alan video klip ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

Mahzen Media etiketiyle yayınlanan şarkının sözleri ve müziği Burak Bulut ve Oğuzhan Atmaca'ya ait. Efe Can'ın düzenlemesiyle hazırlanan "2L", Tolga Aykut'un yönetmenliğindeki video klibiyle de müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Şarkının prodüktörlüğünü de Tolga Aykut ve İlkan Günüç üstlendi.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

 

 

 

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