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"Bipolar" şarkısıyla Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş iddialı geliyor

Ünlü sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, heyecanla beklenen yeni şarkıları "Bipolar"ı müzikseverlerle buluşturdu. "Bipolar"ın söz ve müziği Burak Bulut tarafından kaleme alındı. Şarkının düzenlemelerini ise başarılı müzisyen Mustafa Ceceli üstlendi. Başarılı yönetmen Amirali Ghorbanzadeh'nin çektiği video klip Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı.

"Bipolar" şarkısıyla Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş iddialı geliyor

"Bipolar"ın prodüktörlüğünü Tolga Aykut üstlendi ve şarkı, dinleyicilere farklı duygusal katmanlar sunan etkileyici bir yapıya sahip. Şarkının sözleri, içinde yer alan çelişkili duyguları ve ilişkilerdeki karmaşıklığı vurguluyor. "Bipolarım benim, sev yeter ki kefili benim" dizesiyle de dikkat çeken şarkı, bir aşkın içindeki çelişkili durumları yansıtıyor.

Bu yeni single ile Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, dinleyicilere kendilerine özgü müzikal tarzlarını bir kez daha sergileme fırsatı sunuyor. "Bipolar" enerjik ve akılda kalıcı melodisiyle, dinleyicilerin dikkatini çeken bir yapıya sahip.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un "Bipolar" adlı yeni şarkısı, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkı, dijital müzik platformlarından ve Mahzen Fabrick YouTube kanalından dinlenebilir.

 

 

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