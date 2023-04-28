"Aslan Gibi" şarkısı, aşkın acısı ve unutulmaz anıların hüznüne yer veren bir şarkı olarak öne çıkıyor. Şarkının sözleri oldukça dokunaklı ve dinleyenlerin duygularına tercüman oluyor. Yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun üstlendiği şarkının video klibi de Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Kurtuluş Kuş, "Aslan Gibi" şarkısında kendine özgü tarzını sürdürüyor ve dinleyenleri farklı bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Şarkı, dijital müzik platformlarından dinlenebilir.

Dinleyicilerin büyük beğeniyle karşıladığı "Aslan Gibi" şarkısı, Kurtuluş Kuş'un müzikal kariyerinde önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.

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