Ertuğrul Kiraz ‘Adı Aşk Soyadı Evlilik’ şarkısıyla geliyor

*Nerede doğdunuz, büyüdünüz?

15 Aralık 1982 Ankara doğumluyum. Isparta’da büyüdüm. Ayda ve Asel adında 2 kızım var. Eşim sınıf öğretmeni olarak çalışıyor. Ben de şu an Isparta’da bir müzik markette mağaza sorumlusu olarak çalışıyorum.

* Hayatınıza müzik ne zaman girdi?

Müzik ile 2000 yılında tanıştım. Liseden sınıf arkadaşımın gitarı ile çalıp söylediği şarkılar beni çok etkiledi ve neden ben de söylemiyorum diye düşündürdü. Ben de hemen kendime klasik bir gitar aldım ve böylece müzik serüvenim başladı.

O dönemlerde maalesef şimdiki kadar örnek alabileceğimiz ve öğrenebileceğimiz kaynaklar yoktu. İnternet üzerinden gitar nasıl akort edilir. Gitar akorları nasıl basılır ve şarkılarda hangi notalar (akorlar) var bunları araştırarak, şarkı çalabilmek için saatlerce mesai harcadım. Herhangi bir müzik eğitimi almadım. Tabiri caiz ise, alaylıyım :)

*Sonra hayat akışınız nasıl devam etti?

Babam da üniversite zamanlarında solist olarak sahne almış. Sanırım genlerimde ritimler ve notalar hep varmış. Üniversite zamanlarımda gitarım ile arkadaşlar arasında şarkılar çalıp söylemeye başladım. İlk kez 2005 yılında tek gitar solist olarak bir kafede sahne aldım.

*Peki hayatınıza müzik girdikten sonra nasıl bir süreç izlediniz?

Daha sonra yeni müzisyenler ile tanıştım ve 5 kişilik bir müzik grubu kurduk. Kısa sürede popüler bir müzik grubu olduk. Sahne ışıkları, alkışlar ve sahne heyecanı beni iyice müziğe bağladı. 2006 yılında İşletme fakültesinden mezun oldum ve askerlik sebebiyle müziğe 6 ay kadar ara verdim. İş hayatımın başlaması ile gündüzleri iş, akşamları ise boş zamanlarımda yine müzik ile uğraştım.

Yaklaşık 20 yıldır aktif olarak sahnelerdeyim. Hayatımı müzik ile kazandım diyebilirim. Müziği çok severek yaptığım için hiç yorulmadım, pes etmedim, ara vermedim ve hayatımın sonuna kadar devam ettirmek istiyorum. Bu sırada hayallerim büyüyerek, serüvenim devam etti.

*'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

Kariyerimin en büyük dönüm noktası ‘O ses Türkiye’ yarışmasına katılmaya hak kazanmaktı. Jüri üyeleri şarkıma dönmese de bu yarışma ile yeni bir tecrübe ve popülerlik kazandım.

*Nasıl geçti o dönem?

Hayatımda müziğin birleştirici bir güç olduğunu düşünüyorum. Mesela eşimle tanışmama müzik sebep oldu. Kariyer hayatımda ise iş insanlarını, siyasetçileri ve sanatçıları tanımama yine müzik sebep oldu. Bu sebepten söz-müziği bana ait olan şarkılarımı yazmaya ve söylemeye devam edeceğim.

* 'Adı Aşk Soyadı Evlilik' şarkısı nasıl doğdu?

Şarkılarıma yeni eklediğim, söz ve müziği bana ait olan single çalışmam ‘Adı Aşk Soyadı Evlilik’. 13 Şubat saat 14.00’de Netd YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Teması aşk, sevgi ve mutluluk olan bu şarkım ise şöyle bir fikirle doğdu:

Artık evlilikten uzaklaştığımız ve ‘bekarlık sultanlıktır’ anlayışının çok baskın olduğu bu dönemde acaba çiftlerin mutlu bir yuva kurmak için evlenmelerine vesile olabilir miyim düşüncesi şarkımın var oluş sebebidir. İnşallah hedefine ulaşır.

*'Adı Aşk Soyadı Evlilik' şarkısının klibinde kimlerle çalıştınız?

İlk profesyonel klip çalışmam olan bu eserde birbirinden değerli müzisyen dostlarım, kamera arkasında bana destek olan ailem ve büyük ekip ile yola çıktık. Heyecanla projemizi tamamladık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

*Konser programınız belli mi?

Yerel belediyelerin konser programları, restoranlar ve düğün programlarında sahne alıyorum. Hemen hemen her tarzda şarkılar söylüyorum.

*Hedefleriniz neler?

Hedefim müziğin birleştirici gücünü kullanarak yeni şarkılarımı milyonların önünde söyleyerek, kalıcı hatıralar bırakabilmek.

