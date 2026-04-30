Hasan Basri Budak’tan üçü bir arada

Müzik, kültür, felsefe ve maneviyatın birleşiminde üretimler yapan yapımcı, yazar ve sanatçı Hasan Basri Budak’ın, “Yol da sensin yolcu da” manifestosuyla hb Yayınları’ndan yayımlanan ilk kitabı “Yolcu” okuyucularla buluştu. Budak, Türkiye'de bir ilke imza atarak kitap, albüm, sahne gösterisi olarak sunduğu eserinde modern çağın gürültüsünde kaybolmuş insanın kendine dönüş yolculuğunu anlatıyor.

“Söz, ses ve sahne… Hepsi aynı hakikatin farklı yüzleri” diyen Hakan Basri Budak’ın, “Yolcu” kitabının her bölümü kendi duygusunu taşıyan bir müzikle birlikte tasarlandı. Bölümlerde gördüğünüz QR kodları, o bölümün müzikal karşılığına açılıyor.

“Yolcu” Orijinal Proje Müzikleri adı ile dijital platformlarda da yerini alan albüm, yedi sanatçının seslendirdiği yedi eserden oluşuyor. Albümde; Aysun Gültekin “Üryan Geldim”, Selçuk Balcı “Uyur İdik Uyardılar”, Emel Taşçıoğlu “ Yürü Bre Yalan Dünya”, Sümer Ezgü “Mecnuna Döndüm”, Ayfer Vardar “ Göçtü Kervan”, Zeynep Başkan “Var Git Ölüm”, Ekrem Düzgünoğlu “Yolcu” isimli eserleri seslendirdiler.

Kitaptan doğan fikir; kalemden sese, müzikten ruha ulaşarak sahnede “Yolcu” gösterisi olarak vücut buluyor. Gösterinin prömiyer ve lansmanı; 7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

