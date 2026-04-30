 Mehmet Üstündağ’dan magazin gündemini sarsacak açıklamalar

PEMBE MASA’DA “ÜSTÜNDAĞ” ETKİSİ: BU SEKTÖRDE KİMSE MASUM DEĞİL!

Ekranların sevilen ismi Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu “Pembe Masa” programı, bu hafta magazin dünyasının en güçlü kalemlerinden Mehmet Üstündağ’ı ağırladı. Yirmi iki yıllık kariyerinin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlatan Üstündağ, popüler isimleri hedef alan açıklamalarıyla adeta “magazin bombası” patlattı.

MERT RAMAZAN DEMİR’İN TAVRI TAM BİR YÜZSÜZLÜK!

Son dönemin en çok konuşulan ismi Mert Ramazan Demir’in Fatih Altaylı’nın programındaki tavırlarını sert sözlerle eleştiren Mehmet Üstündağ, genç oyuncuya şu ifadelerle yüklendi:

“Karşısında Fatih Altaylı gibi bir üstat var ama o, sallana sallana, ağzını eğerek, adeta bir ergen gibi konuşuyor. Daha iki yıl önce çektiği maddi sıkıntıları anlatan adam, bugün çıkmış ‘Oyunculuk sırtımda yük.’ diyor. Bu yapılan yüzsüzlüktür! Senin yerinde olmak için can atan binlerce yetenekli genç varken bu şımarıklık neden?”



ÜNLÜLER HABERLERİNİ BİZZAT KENDİLERİ SIZDIRIYOR!

Magazin dünyasındaki “yakalanma” haberlerinin perde arkasını anlatan Üstündağ, sektörle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Hiç kimse kendini kandırmasın; bir ünlü haber oluyorsa, o bilgi en yakınından, hatta bazen bizzat kendisinden geliyordur. ‘Havalimanında yakalandı.’ denilen çoğu haberde, uçağın içinden koltuk numarasını bize atanlar var. Strateji gereği başkası üzerinden sızdırıp ‘Benim haberim yok.’ rolü yapıyorlar. Bu sektörde gizli kalmak isteyen, gerçekten gizli kalır.”



HADİSE’NİN TARZI BEYONCÉ TAKLİDİ AMA UCUZ KALIYOR

Hadise’nin sahne şovlarını ve tarzını da değerlendiren usta magazinci, şu yorumda bulundu:

“Hadise çok emek veriyor, para harcıyor ama gözümde Beyoncé’nin Türkiye şubesi gibi duruyor. Üstelik kıyafet kalitesi Jennifer Lopez ya da Beyoncé ile kıyaslanınca çok ucuz kalıyor. Dansları, müziğinin önüne geçti ama o eski ağırlığını hâlâ tam atabilmiş değil.”

HANDE ERÇEL OYUNCULUĞUYLA DEĞİL, SOSYAL MEDYASIYLA VAR

Hande Erçel’in oyunculuk kariyerine de değinen Üstündağ, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

“Hande Erçel’in hangi dizisi final yaptı, hatırlamıyorum bile. O, oyunculuğuyla değil; tamamen güçlü sosyal medyası ve verdiği başarılı fotoğraflarla bu kadar talep görüyor. Hakan Sabancı ile olan ilişkisi de bu popülariteyi besledi ama bir holding patronunun sürekli ‘tatil modunda’ yansıtılması, kariyer yönetimi açısından büyük bir hata.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.