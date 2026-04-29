Yeni nesil kız grubu Aura Girls sahneye çıkıyor

Dört profesyonel dansçıdan oluşan kız grubu Aura Girls, Z kuşağının enerjisini 2000’ler r&b ve Türkçe pop dokusuyla birleştirerek sahneye iddialı bir giriş yapıyor.

Aslı Göztaşı, Esra Mutlu, Meri Aslan ve Suzy Roumenov’dan oluşan grup; ateş, su, hava ve toprak elementlerini temsil eden konseptiyle müzik, stil ve performansı tek bir evrende buluşturuyor.

İlk albüm Elemental için hazırlıklarını sürdüren Aura, Sefo’nun stüdyosunda şekillenen modern ve nostaljik sound’u ile dikkat çekiyor.

Albümde ayrıca Sezen Aksu’ya ait bir şarkının özel yorumu da yer alacak. Aura Girls, yalnızca bir müzik grubu değil; Auraland evreniyle yeni nesil bir lifestyle akımı yaratmaya hazırlanıyor.

