Yağmur Tanrısevsin, İstanbul'da gerçekleşen özel davette sağlıklı ve beyaz gülüşünün sırrını paylaştı.

Oyuncu, yüzü olduğu Oral-B'nin Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenen etkinlikte kamera karşısına geçti. Tanrısevsin, "Senaryo okuyorum. Hayata geçmesini istediğim hikayeler var. Spor yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum. Arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Fırsat buldukça at çiftliğine gidiyorum. Atlarla zaman geçirmek terapi gibi geliyor" dedi. Diş bakımı için oyuncu, "Dişlerimi düzenli fırçalıyorum. Şarjlı diş fırçası kullanıyorum. Güzel gülüş ve sağlıklı dişler için düzenli bir bakım rutini gerekiyor. Çok disiplinliyim" diye konuştu.



MİZAH DUYGUSU ÖNEMLİ

Tanrısevsin, "Bir gülüş sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Çok şey ifade ediyor. Gülüş güçlü bir ifade... Hiçbir şey söylemeden gülerek bile birçok şey anlatabiliriz" yanıtını verdi. Oyuncu, "Gülümsemek sizin özel hayatınızda nasıl etki yaratıyor?" sorusuna, "Küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Samimiyet ve doğallık önemli benim için... Gülmek güzel duygu ve bulaşıcı bence o yüzden kıymetli. Hepimiz gülelim ve mutlu olalım" cevabını verdi. Tanrısevsin, "Aşık olduğunuz insanın gülümseyen tavrı olması sizi daha mı etkiler?" sorusuna, "Benim için önemli... Mizah duygusu önemli, yani ilişkide eğlenebilmek önemlidir. Kadınların kalbine giden yol yüzümüzü güldürmekten geçiyor. Eğlenebilmek ve gülebilmek önemli" diye cevap verdi. Oyuncu, Dünya Kupası'na katılan milli takımın maçlarını yerinden takip edeceğini belirtti.

