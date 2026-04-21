Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı.  Gezen, Gırgıriye adlı tiyatro oyunu sırasında rahatsızlandı.

Gırgıriye Tiyatro Ekibi basın açıklaması yaptı. Ekip, "21 Nisan saat 20.30’da İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır. Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

 

 

