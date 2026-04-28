 Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı! Ruh eşim

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, NTV'de Empati programında ünlü konuklarıyla her hafta farklı yaşam öykülerine dokunuyor. Konuklarından bu hikayelere Empati kurarak yaklaşmalarını isteyen Taylan, tarihe geçen insan hikayeleri ve yaşanan duygular üzerinden derin sohbetler gerçekleştiriyor. Konukların kendi hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazandığı bu yolculuk, izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor.

Yapımcılığını BBO YAPIM, Şafak Bakkalbaşıoğlu & Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati, yeni bölümünde oyuncu Sinem Kobal'ı konuk etti. Sinem Kobal, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, özel hayatına, çocuklarına, eşi Kenan İmirzalıoğlu'na dair çok özel bir sohbet gerçekleştirdi.



ANNELİK BİTMEYEN BİR SERÜVEN

Sinem Kobal, kızları ve anneliğine dair: "Annelik bitmeyen bir serüven, hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum. Annelik tahmin edilemez bir duygu. Kafamda oluşturmaya çalışıyordum ama, bütün bildiklerimi unuttuğum bir his. Bilmediğim bir yerden geliyor, seni büyütüyor da, alıp götürüyor da. Kendinde çok şey keşfediyorsun" derken, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Kızların babasından memnun musun?" sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi: "Çok şükür. Zaten vicdanına güvendiğim bir insan olduğu için, iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin üstünde çok şükür" dedi.



BABAMIN SEVGİSİNİ VE ELİNİ HEP OMZUMDA HİSSETTİM

Sinem Kobal, kendi ve anne babasını anlatırken de şanslı olduğunu ifade etti. Kobal: "Ben şanslı bir kız çocuğuyum. Çok şükür. İnşaat mühendisi babam. Çocukluğumdan beri babamın sevgisini ve elini hep omzumda hissettim, bu bence bir kız çocuğu için en büyük şans. Anne başka bir bağ ama, baba hayata karşı güveninle ilgili, seni en çok besleyen yer. Eğer oradan bir sevgin, oradan bir değerin varsa, hayatta hiç kimse sana onun altında bir değer ve sevgiye seni ikna edemiyor. Elinden de alamıyor. Benim babam bana bunu böyle uygun görmüş diyorsun. Değerlerimizi başkalarının üzerinden koymayı bildiğimiz dönemde, ilk baz aldığımız yer babamız oluyor.



KENAN'IN ENERJİSİ ÇARPIYOR

Kenan'in bir aurası ve etkisi vardı. Girdiğinde bir çarpılırsın zaten, ben onu yaşadığımda kişisel algılamamıştım. Enerjisi bir çarpıyor, benim de o dönem aşkı aradığım bir dönem değildi.

KENAN'LA BİRLİKTE OLACAĞIMI FARK ETMEM ZAMAN ALDI!

Tanımak isteğim olup, hayatımın aşkı ve birlikte olacağımızın düzeyini idrak etmem, hayli bir zaman aldı. Kolumdan tutup, sen benim ruh eşimsin dediğinde, duvar kalktı bir anda. O Sinemciğim sen zaten çok aşıksın dedim!

SİNEM KOBAL EVLENME TEKLİFİNİ ANLATTI

Tanışmamızın üstünden, bana aşık olduğunu söylediği bir tarih var, tam o günden 1 yıl sonra evlenme teklif edeceği kararını vermiş. 1 yıl sonra, aynı gün evlenme teklif etmişti.

KENAN RUH EŞİM!

Romantiğiz. Gerçekten hayatta ruh eşim dediği kişiyi bulmak, gerçekten büyük şans, biz de onu hissettiğimiz andan itibaren emek veriyoruz. Aşkı buluyorsun ama, sonrası da geçinmeye gönlün olması lazım bunu devam ettirebilmek için, ikimiz de o emeği vermeye çok gönüllüyüz Allah utandırmasın.

