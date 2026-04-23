Killa Hakan’ın hayatı film oluyor.



Kendi hayat hikayesinin anlatılacağı filmin basın toplantısı için İstanbul'a gelen Killa Hakan, filmin yapımcısı Emre Oskay ile Atlas Sinema’sında buluşup sözleşmeye imza attı.



İmza sonrası düzenlenen basın toplantısında Oskay ile soruları yanıtlayan Killa Hakan, sonrasında hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Filmin yapımcısı Sky Film'in sahibi Emre Oskay Killa Hakan'ın filmde kendisini canlandıracağını gençliğini ise oynayacak oyuncunun ünlü ve tanınan bir oyuncu olduğunu fakat şu an açıklayamayacağını açıkladı.

