Açılışa ünlü isimler akın etti

Açılışa ünlü isimler akın etti

Açılışa ünlü isimler akın etti

Heal & Feel, ilk mağazasını Vadistanbul'da gerçekleştirdiği davetle İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine tanıttı.

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Özüm Galen, Atasay -Keriman Kamer)

Nihat Kahveci-Fulya Sever Kahveci, Atasay Kamer- Keriman Kamer, Ceren Benderlioğlu, Zeynep Özyağcılar, Ahmet Dursun, Kadriye-Güven Olgar, Sinem Ökten ve Evren Turhan gibi isimler, gecede boy gösterdi. Markanın sahibi Özüm Galen, misafirleriyle tek tek ilgilenerek, bilgi verdi. Konuklar, mağazanın modern atmosferinde koleksiyonu yakından incelerken, şef Gökay Çakıroğlu tarafından geceye özel hazırlanan eşsiz lezzet ve ikramlar davetlilere gastronomi şöleni yaşattı.

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Güven-Kadriye Olgar)


SİRKEYLE YIKANIYORUM
Modayla ilgili Ceren Benderlioğlu, "Modayı birebir takip etmiyorum. Bana yakışanı ve tekstili seviyorum. Çok para harcamam ama kumaş kalitesine özen gösteririm. En çok spor ayakkabıya harcıyorum" dedi.

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Özüm Galen, Ceren Benderlioğlu)

İkinci el kıyafetleriyle ilgili oyuncu, "İkinci el gardrop var, orada satıyorum ve dönüştürüyorum. Beş yıldır yapıyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda elini yakan Benderlioğlu, "Tedavi görüyorum" dedi.

Açılışa ünlü isimler akın etti

Oyuncu, "Batıl inancınız var mı?" sorusuna, "Batıl değil bir şeyleri düzgün yoluna koymayı severim. Evimden çıkmadan önce girerken dua ederim. Arada sırada sirke dökerim. Sirkeyle yıkanırım" yanıtını verdi.


SAÇIMDA BOYA YOK
Modayla ilgili Zeynep Özyağcılar, "Çok takip etmiyorum. Bana yakışırsa alıyorum. Moda diye bana yakışmayan bir şeyi almıyorum. Giyim, takı ve eşyaya çok para harcamıyorum. Üzülünce saç kesen, depresyona girince alışveriş yapmıyorum. Saçımda boya yok. Seyahate, okumaya, konsere ve yurt dışında bir oyun için para harcıyorum. Bir şeyden çok anı biriktirmek lazım" dedi.

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Zeynep Özyağcılar)

Projeleriyle ilgili oyuncu, "Oyun devam ediyor. Oyunun devamı provaya girecek. Dikey dizi 'Düşes' yayınlanacak. Kitabımı tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu. Mafya dizilerinin gündem olmasına Özyağcılar, "Bazen fazla mı oluyor dediğim oluyor. Biraz tadının kaçtığını söyleyebilirim. Bütün dizilerde yok. Aileler sadece bilgisayar oyunu değil, ne izlediklerine müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece dizileri suçlamak olmaz. Önümüzdeki sezon komedi ve aile dizisi gelecek bence" açıklamasını yaptı.

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Özüm Galen)

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Sinem Ökten)

 Açılışa ünlü isimler akın etti

(Nihat Kahveci-Fulya Sever Kahveci - Özüm Galen)

Açılışa ünlü isimler akın etti

(Ahmet Dursun)

