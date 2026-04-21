Gece Yolcuları’nın ruhu doğaçlamayla buluştu

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama”, dördüncü bölümünün konuğu Gece Yolcuları grubunun güçlü yorumcusu Edis İlhan oldu. Rock Duygusu ve Doğaçlamanın Kesişimi Edis İlhan’ın sahne enerjisi ve yıllara yayılan müzikal birikimi, programın doğaçlama yapısıyla birleşerek izleyiciye yoğun ve samimi bir performans sundu.

Ümit Yılmaz ve “Ümit Yılmaz Ensemble” ekibiyle birlikte sahne alan İlhan; rock müziğin duygusal derinliğini Anadolu’nun ezgileri ve modern yorumlarla buluşturarak müziğin sınırlarını genişlettiler. Programda İlhan ve Yılmaz’ın “Mihriban”, “Kum Gibi”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı yorumları ise beğeni topladı.

GÖRSEL DÜNYADA İBRAHİM KALIN ETKİSİ
Programın özgün atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan görsel dünya, bu bölümde de etkisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştiriyor. Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

ÜMİT YILMAZ ENSEMBLE İLE AN’DAKİ EZGİLER
Programın merkezinde yine doğaçlama var. Ümit Yılmaz’a sahnede eşlik eden “Ümit Yılmaz Ensemble”, her notada anın ruhunu yakalayarak izleyiciye benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor. Yılmaz’ın besteleri; modern dokunuşlarla Türk halk müziği, Anadolu’nun kadim ezgileri ve dünya müzikleriyle harmanlanarak izleyiciye zengin bir
müzikal deneyim sundu. Programda Ümit Yılmaz’a piyanoda Ozan Sarıboğa, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu, viyolonselde Murat Süngü, davulda Ömer Arslan ve perküsyonda Barış Cem Songur’dan oluşan “Ümit Yılmaz
Ensemble” eşlik ediyor.

SÖZÜN VE DUYGUNUN SAHNESİ
Bu bölümde söz ve yorum ön planda. Edis İlhan’ın vokal gücü ve anlatımı, doğaçlama anlarla birleşerek izleyiciyi hem tanıdık melodilere hem de anlık keşiflere davet etti. Ümit Yılmaz ile Doğaçlama, notaların en samimi hali ve alanında başarılı sanatçı konuklarıyla her pazartesi 20.00’de TRT Müzik’te sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Programı kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tekrar yayınları ise her Perşembe 18.45’te ve her Pazar 15.30’da müzikseverlerle olacak.

