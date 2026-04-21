Zeynep Bastık'ın Misafir'i geldi

Zeynep Bastık, yeni şarkısı Misafir'i ve klibini yayınladı. Ünlü sanatçı, klipte kadınlardan oluşan orkestra ile kamera karşısına geçti.

Zeynep Bastık, söz ve müziği Kozmoz’a ait olan yeni şarkısı Misafir ile dinleyicisiyle buluştu. Sanatçının güçlü vokal performansının modern pop sound’u ile birleştiği ve yayınlandıktan sonra kısa sürede çok sevilen şarkının klibi de önceki gün yayınlandı. Yaz sezonunun öne çıkan parçalarından biri haline gelmesi beklenen şarkının klibi görsel diliyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Mehmet Can Damatoğlu’nun üstlendiği klipte, Zeynep Bastık’ın performans odaklı sahneleri ön planda tutuluyor. Klipte sanatçıya aralarında vokalisti Beyza Başak’ın da bulunduğu kadınlardan oluşan bir orkestra eşlik ediyor.

Modern ve zamansız stil tercihleriyle dikkat çeken Bastık, klipteki şıklığıyla da dikkati çekiyor. Performans ve ritim odaklı bu dünya, Misafir'i dinlemesi kadar izlemesi de keyifli bir projeye dönüştürüyor. Misafir, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
