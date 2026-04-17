İngiliz basınından Ferzan Özpetek’e övgü  

İtalyan sinemasının usta yönetmeni Ferzan Özpetek’in yeni filmi Diamanti, İngiltere’de gösterime girdikten sonra eleştirmenlerden tam not aldı. Dünyaca saygın gazete The Guardian, filmi “göz alıcı bir 1970’ler kostümlü melodramı” olarak tanımlayarak, Özpetek’in güçlü kadın karakterleri merkeze alan hikâye anlatımına övgüler yağdırdı.

Gazetenin önde gelen sinema yazarlarından Leslie Felperin, filmle ilgili değerlendirmesinde Diamanti’yi “George Cukor’un Kadınlar’ı, François Ozon’un 8 Kadın’ı veya Pedro Almodóvar filmlerinin ruhuna sahip – duygusal, renkli ve kadın dayanışmasını kutlayan bir yapım” olarak nitelendirdi.

KADIN DAYANIŞMASININ VE EL EMEĞİNİN KUTLAMASI
Ferzan Özpetek’in filmi, 1970’ler Roma’sında bir kostüm atölyesinde çalışan kadın terzilerin aşklarını, dostluklarını ve rekabetlerini konu alıyor. Özpetek, seyirciyi 18. yüzyıl temalı bir film prodüksiyonunun arka planında geçen bu dünyaya davet ediyor.

The Guardian’ın eleştirisinde “film, ipek kumaşların güneş ışığında dalgalanışından, özenle dizilmiş düğme koleksiyonlarına kadar her detayıyla büyüleyici” ifadeleri yer alıyor.

Leslie Felperin ayrıca, yönetmenin Hamam ve Karşı Pencere filmlerine gönderme yaparak Diamanti’yi “Özpetek’in en içten, en eğlenceli çalışması” olarak tanımladı. Felperin’e göre film, “sevgiyle örülmüş bir dönem hikâyesi ve Roma’daki kostüm atölyelerinde geçen gençlik anılarının nostaljik bir yansıması.”

GÖZ KAMAŞTIRAN KOSTÜMLER VE GÜÇLÜ KADRO
Filmde Luisa Ranieri ve Jasmine Trinca, Alberta ve Gabriella adlı iki kardeşi canlandırırken; Nicole Grimaudo, Mara Venier, Vanessa Scalera ve Milena Mancini gibi isimler geniş oyuncu kadrosunu oluşturuyor. Kostümler, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Stefano Ciammitti tarafından hazırlandı.

Eleştiride, “final sahnesindeki çılgın elbise tasarımı, haute couture defilesinden fırlamış gibi etkileyici” yorumuna yer verildi.

The Guardian’ın eleştirisiyle uluslararası arenada güçlü bir çıkış yapan Diamanti, Özpetek sinemasının duygusal derinliğini ve estetik duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

