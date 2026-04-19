 Wilma Elles yemek sektörüne atılıyor

Oyuncu, Franchise İstanbul Expo Fuarı'nda, Landmann Schnitzel standını ziyaret etti. Elles, franchise yatırımcısı olmayı düşündüğü marka hakkında yönetim kurulu başkanı Murat Öksüz ve yönetim kurulu üyesi Hayrettin Türkoğlu'ndan bilgi aldı.

(Murat Öksüz-Wilma Elles-Hayrettin Türkoğlu)

Elles, "Yıllardır lokanta açma fikrim vardı. O yüzden bakmaya geldim. Biraz bilgi aldım. Çok kolay yapılabilecek, lezzetli ve doyurucu bir yemek. Bana cazip şube işi. Pazarlıkta anlaşabilirsek bu iş olur" dedi.

Bowl'ları sevdiğini söyleyen oyuncu, "Karışım önemli. Çocuklarım da hep söylüyorum, 'Tabağın yarısı sebze ve meyve olsun' diyorum. Dört biri protein tabağın, yanında da makarna çeşidi var. Ailece zaten haftada bir kez tavuk tüketiyoruz" diye konuştu. Türk mutfağını sevdiğini belirten Elles, "Kahvaltıya bayılıyorum. Schnitzel seviyorum" açıklamasını yaptı.

Ticaretle uğraştığını belirten Elles, "İş kadınlığımı geliştiriyorum. Daha önce kıyafet markası kurdum. Üç marka patentim var" dedi.

Formuyla ilgili ise oyuncu, "Vücudumu iyi dinliyorum. Ne lazımsa onu yiyorum. Belli düzenim yok. Her gün kibrit kutusu peynir gibi diyetlere karşıyım. Hiçbir zaman 'bunu yemem' gibi bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

