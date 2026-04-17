 Alya Şahin'den yeni single

Alya Şahin, Çık Karşıma adlı single çalışmasını yayınladı.

Medyanın farklı alanlarında yaptığı çalışmalarla ve akademik kariyeri ile tanınan Alya Şahin, kendi söz ve bestelerini dinleyici ile buluşturmaya başladı.

Çık Karşıma, şarkıcının sunmak istediği müziğin ilk adımları olarak dikkat çekiyor. Yeni şarkılarının ve cover çalışmalarının da yolda olduğunu belirten Alya Şahin, şarkısı için şunları söylüyor:

"Çık Karşıma bir aşk şarkısı gibi duyulsa da, aslında kalbimin odalarında saklanan, özlediğim bir halime yazdığım sözlerdi. Çocukluğumuzun neşesini tekrar üstümüze sürmeyi hatırlatmasını dilerim."

