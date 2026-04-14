Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya yanıt: Ben ona hakkımı helal ediyorum

Neco’nun açıklamaları sonrası kızı Zeynep Özyılmazel, Aslı Şafak’la İşin Aslı programında konuştu. Özyılmazel, dikkat çeken ifadeler kullandı. Sanatçı Neco’nun sözleri magazin gündeminde yankı uyandırırken, kızı Zeynep Özyılmazel de İşin Aslı programında babasına yanıt verdi. Özyılmazel, açıklamalarında duygusal ifadeler kullanırken dikkat çeken mesajlar verdi.



BABA ŞEFKATİ GÖRMEDİM

“Çocuğum ya ben, ben de hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta babam beni arasın çok isterdim açıkçası. Bu bir inat değil. Affetmekten bahsediyorsak ben kabul ettim durumu. Ben durumun üzerinde tepinmiyorum. Babam bana şöyle dedi ya da demedi, aradı ya da aramadı. Zamanında bana destek verdi ya da vermedi. Evet destek vermedi ben bunu kabul ettim.” “Babam benim işimi takdir etti. Teşekkür ederim. Ama ben o onayı çoktan kendime verdim. Benim ihtiyacım kalmadığı noktada babam bunu söyledi aslında. Duygu göremedim ben orada baba şefkati göremedim. Gözlerinde bir sevgi ve şefkat göremedim.”



BABAM YAŞAMAYA DEĞER BİR HAYAT YAŞAMIYOR

“‘Özlemek hastalıktır’ diyor. Sevdiğini özlersin. Eğer hayatında kimseyi özlemiyorsan o hayat nasıl bir hayattır? Yaşanmaya değer bir hayat mıdır? Baban için ne dilersin diye sorarsanız ben onun kalbiyle buluşmasını çok dilerim.” “Satır aralarında aslında görülmek isteyen, onay isteyen, alkışlanmak ve sevilmek isteyen küçük Nejat’ı da gördüm. Dedem de öyleydi. Bu yüzden ben babama hiç kızgın değilim.”

‘SENDEN ŞARKICI OLMAZ’ DEDİĞİNDE ARTIK YAPAMAYACAĞIMI ANLADIM

“Babamın karşısına oturdum şarkıcı olmak istiyorum dedim. ‘Senden şarkıcı olmaz’ dedi. Olmaz dediyse herhalde olmaz diye düşünüyorsun. Babam bunu bana 2000 yılında söyledi. Benim ‘artık yapamayacağım’ dediğim sene 2021. Aralarda küslüklerimiz oldu ama biz 21 sene birbirimizin hayatındaydık.”

BABAM ‘ÇOK HATALAR YAPTIM SENİ ÇOK ÖZLEDİM VE SENİNLE TEKRAR BİR ARAYA GELMEK İSTİYORUM’ DEDİ

“2021 yazında babam beni aradı. ‘Ben pandemi sırasında çok düşündüm. Çok hatalar yaptım seni çok özledim ve seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum’ dedi. Biz görüşmeye başladık fakat babam yine bir röportajda ‘kişilerin yaptıkları beni ilgilendirmez’ dedi benim için. ‘Seni seviyorum, özledim’ diyen adam bunu söylüyor.” “Seni Bana Katsam’ı çocukluğuma söyledim. Ve sen hayatını boyarsın pembeye, şansını döndürürsün tersine, istesen çevirirsin güneşi kendine.”

BEN BU ŞARKIYI ÇOCUKLUĞUMA SÖYLEDİM

“Babamın 4 tane çocuğu var. Üçüyle görüşmüyor. 3 kızıyla da görüşmüyor. Bence babam bayramda bizi arasın.” “Babam çok kırıp dökerek gitti. Arkasına bakmadan gitti. Ben ona hakkımı helal ediyorum. O da bana etsin’’ “Babam çok kırıp dökerek gitti. Arkasına bakmadan gitti. Ben bir evlat olarak tüm görevlerimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ben ona hakkımı helal ediyorum. O da bana etsin.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.