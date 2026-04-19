Selin Genç şarkıcılığa adım attı

Selin Genç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Onur Alp Erol ile Budapeşte'de evlenen oyuncu, "Kasımda evlendik. Kasımda aşk başkaymış gerçekten. Uzun süredir birlikteydik, evlilikle taçlandırdık" dedi. 'Sevdanın 4 Hali' şarkısını çıkaran Genç, "Güzel tepkiler aldık. İnsanların, oyuncunun şarkı çıkarmasını çok beklediği birşey değil. Beni kabul ettiler, mutluyum. YouTube'da 15 günde 150 binin üzerindeyim. Güzel açılış yaptık, keyiflendim. Devamını getireceğim. Söz ve müzik bana ait.. Müzik aileden gelen bir şey. Ailemde herkes müzikle uğraşıyor. Piyano çalıyordum" diye konuştu. Elinde eserlerin olduğunu belirten oyuncu, "Elimde 24 şarkı var. Ara ara çıkaracağım. Bazılarını kendim söyleyeceğim bazılarını birlikte söylemek istediklerim var" şeklinde konuştu.



EKRANA DÖNECEĞİM

Genç, "Bazen, 'O da mı şarkıcı oldu?" tartışması oluyor" sözlerine, "Herkes istediği her şeyi yapsın. Denemekte özgürüz. Yeteneğimiz varsa neden değerlendirmeyelim? Oyunculuk bitmedi, ekrana döneceğim" ifadelerini kullandı. Gökhan Türkmen'in sahne tarzını eleştiren Mustafa Keser için Genç, "Herkese saygı duyuyorum. Özgürce ifade etsin. Gökhan Türkmen beğendiğim isim. Görüşmeyi planladığım isimler arasında... Ben tarafsız kalayım" ifadelerini kullandı.



DOĞRUDAN DİZİ VE FİLMLE BU OLAYLARIN ÇOĞALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Kahramanmaraş'taki okula yapılan saldırıdan sonra dizilerdeki silahlı sahnelerin eleştirilmesine oyuncu, "Doğrudan dizi ve filmle bu olayların çoğaldığını düşünmüyorum. Etkilenen kitle olabilir! Bence biraz toplumun ahlakı ve etik değerlerinin ne kadar yozlaştığını ve bunların başka sebeplerinin olduğunu konuşmak gerek. Sadece dizi ve filmlere özenmek değil mesele. Devlet önlemlerini alıyordur. Dizilerde bunlara dikkat ediyordur" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.