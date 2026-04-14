Bülent Ersoy, Gırgıriye Müzikali'nden ayrılık nedenini açıkladı!

Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı Gırgıriye Müzikali'nden ayrılan Diva Bülent Ersoy, sessizliğini Olcay Ünal Sert'e bozdu.



Diva Bülent Ersoy'un provalara geç gittiği için Gırgıriye müzikalinden çıkarıldığı iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak sessizliğini bozan Diva Bülent Ersoy, "Böyle bir şey olabilir mi? Müjdat benim 55 yıllık arkadaşım. 3 tane şarkı söyleyecektim zaten ama uğraşamam. Yeni şarkım üzerine çalışıyorum şu aralar çok yoğunum. Müjdat'a da böyle söyledim, "Müjdat beni azâd et ne olur dedim. O da anlayışla karşıladı." dedi.

"Kovulduğumu anlat" diyerek kahkahayı basan Bülent Ersoy, öyle bir şeyin mümkün olmadığını belirterek; "Müjdat benim öyle böyle arkadaşım değil. Ayrıca benim orada provam yoktu. 3 tane şarkı okuyacaktım, yoğunluktan ayrıldım. 55 yıllık arkadaşım Müjdat. Sahneye ilk kez 14 Ekim de Şeker Bayramı'nda çıktım Bebek Maksim de beni o anons etti. Bebek Park Gazinosu'nda da sahne aldık... Bebek Maksim ile karşı karşıyaydı..." dedi.



'FRAGMAN' GELİYOR!

2 Mayıs'ta İzmir de sahne alacak olan Diva Bülent Ersoy, 24 nisan da yayınlanacak yeni çalışması "Fragman"ı da ilk kez Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e dinletti.

Dr. Selahattin Bey'den aldığı yeni şarkının kendisine özel olarak hazırlandığını söyleyen Bülent Ersoy, "Allah isterse 24 Nisan da sevenlerimle buluşacak." dedi.

AYRILIK ŞARKISI...

Diva Bülent Ersoy'un yeni şarkısını dinledim ilk kez... Söz ve müziği Selahattin Bey'e ait, "Fragman" adlı şarkı günümüz soundunda pop türünde. Şarkı 24 nisan da dijital platform da yayınlanacak. Şarkıya sürpriz bir yapay zekâ klibi de gelecek...



Bir ayrılık hikayesinin anlatıldığı şarkıda aşkın kuyruklu yalan olduğu vurgulanıyor... Batı enstrümanlarıyla hazırlanan şarkı Diva'nın su gibi berrak yorumuyla dikkat çekerken, "Kuyruklu Yalan" sözleriyle sarıp sarmalıyor.



Müjdat Gezen'in kaleminden Sulukule de yaşananların gözler önünde sergileceği Gırgıriye müzikalinde mahallede yaşanan dostluk ve cümbüş gözler önüne serilecek. Müzikal de Müjdat Gezen ve Perran Kutman'ın yanı sıra Gülben Ergen başrolde.



TiyatroTR'nin hazırladığı oyunun takvimi şöyle duyuruldu.

15-16 Nisan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

21-22 Nisan İstanbul Kongre Merkezi

6-7 Mayıs İstanbul Kongre Merkezi

13 Mayıs ATO Congresium

17 Mayıs İstanbul Kongre Merkezi

