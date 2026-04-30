  Feliguard AI’ya uluslararası ödül

Türkiye’nin öncü evcil hayvan maması markalarından Felicia, 10. yıl dönümünü ticari başarılarına ek olarak, evcil hayvan ekosistemine sunduğu yenilikçi ve yaşam kurtaran bir teknolojiyle kutluyor. Felicia tarafından sosyal sorumluluk kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli güvenlik asistanı Feliguard AI, pazarlama teknolojilerinin en prestijli ödüllerinden biri olan Martech Awards 2026’da ödüle layık görüldü.

YAPAY ZEKA İLE 50 BİN EVCİL HAYVANIN HAYATI KORUMA ALTINDA

Feliguard AI, dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla evcil hayvanın insan gıdaları ve bitkilerden zehirlendiği gerçeğinden yola çıkarak geliştirildi. Yapay zeka dil modellerini kullanan uygulama, evcil hayvan sahiplerinin şüpheli bir maddenin fotoğrafını çekerek saniyeler içinde analiz yapmasını ve toksikoloji veritabanıyla eşleşen sonuçlar almasını sağlıyor.

Proje, yayına girdiği ilk 6 ay içinde dikkat çekici bir sosyal etki oluşturdu. Feliguard AI uygulaması üzerinden gerçekleştirilen sorguların %64’ünde (yaklaşık 84.000 vaka) toksik tehlike tespit edilerek, evcil hayvan sahiplerinin riskleri erken aşamada fark etmesi sağlandı. Bu sayede binlerce kullanıcı, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikelere karşı bilinçlenerek daha güvenli bir yaşam alanı oluşturma konusunda önemli bir farkındalık kazandı.

Yaklaşık 35.000 kedi ve 15.000 köpeğin olası zehirlenme vakaları sonucu kaybedilmesini önleyen Feliguard AI, erken uyarı mekanizması ve hızlı analiz kabiliyeti sayesinde yalnızca bilgilendirme sunan bir uygulama olmanın ötesine geçerek doğrudan koruyucu bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymuştur.

Pelagos Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gönenbaba: "Felicia’da hedefimiz evcil hayvanların sağlığını, sahiplerinin de mutluluklarını daima korumak"

Pelagos Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gönenbaba, ödül sonrası yaptığı değerlendirmede markanın vizyonunu şu sözlerle vurguladı:

"Felicia olarak 10 yıldır evcil hayvanların sağlığını kaliteli beslenme ile koruyoruz. Feliguard ile bu vaadi beslenmenin ötesine, hayvanların yaşam alanlarındaki güvenliğine taşıdık. Evcil hayvanları birer aile bireyi olarak görüyoruz; onların kaybının yarattığı derin travmayı engellemek bu projemizin çıkış noktasıydı. Teknolojiyi 'reaktif' bir çözüm aracı olmaktan çıkarıp, sorun henüz ortaya çıkmadan müdahale eden 'proaktif' bir sisteme dönüştürdük. On binlerce evcil hayvanın olası kaybını engelledik. Martech Awards’tan aldığımız bu ödül, 44 ülkeye ulaşan küresel gücümüzü sosyal fayda ile birleştirme kararlılığımızın bir nişanesidir."

Projenin mimarlarından Felicia’nın başarılı reklam ajansı Disco İstanbul’un Ajans Başkanı Hazar Utku Özay ise uygulamanın yaratıcı ve teknolojik süreci hakkında şunları söyledi:

“Feliguard'ı kurgularken pet sahiplerinin en büyük korkusu olan 'bilgi kirliliği' ve 'zaman kaybı' sorununa odaklandık. Yapay zekanın görsel tanıma kabiliyeti sayesinde pet sahiplerinin cebine uzman bir asistan koyduk. Omnichannel stratejimizle bitki saksılarına yerleştirdiğimiz QR kodlardan restoranlardaki amerikan servislere kadar her temas noktasında erişilebilirlik sağladık. Bu proje, teknolojinin sadece verimlilik için değil, yaşam kurtaran bir duygusal bağ kurmak için nasıl kullanılabileceğinin en somut örneğidir. Sosyal sorumluluk bilinciyle başlattığımız bu dijital ekosistemin Martech sahnesinde takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur."

KÜRESEL VİZYONLA GELİŞTİRİLDİ, HERKESE ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Çoklu dil desteğiyle geliştirilen Feliguard AI, Felicia’nın ihracat yaptığı 44 ülkeye kademeli olarak açılmaktadır. Uygulama, Felicia kullanıcısı olsun ya da olmasın tüm hayvanseverlere ücretsiz olarak sunularak evcil hayvan sağlığına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Feliguard AI, erişilebilir yapısıyla daha geniş kitlelere ulaşarak toplumsal fayda üretmeye devam etmektedir.

