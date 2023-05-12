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Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  

Ünlü şarkıcı Ceylan, Türkiye’nin önde gelen ailelerinden Oruç ve İpek’lerin mutlu gününde sahne aldı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  

 

Merve İpek ile Fırat Oruç, Pullman Otel’de 2 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  
Düğünde ünlü sanatçı Ceylan’ın sahne alırken söylediği şarkılar ile davetlileri coştururken dolarlar havada uçuştu.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  
Törende çiftin nikah şahitliklerini Kenan Tekdağ, Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  
Çift balayı için Mısır’a uçtular.

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  

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