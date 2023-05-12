Ünlü şarkıcı Ceylan'ın sahnesine dolar yağdı  

Merve İpek ile Fırat Oruç, Pullman Otel’de 2 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.



Düğünde ünlü sanatçı Ceylan’ın sahne alırken söylediği şarkılar ile davetlileri coştururken dolarlar havada uçuştu.



Törende çiftin nikah şahitliklerini Kenan Tekdağ, Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı.



Çift balayı için Mısır’a uçtular.

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