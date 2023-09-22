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Yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil, Al Pacino’yu örnek alıyor! 66 yaşında baba mı oluyor?

Yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil, Al Pacino’yu örnek alıyor! İşte detaylar...

Yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil, Al Pacino’yu örnek alıyor! 66 yaşında baba mı oluyor?

YeniGünaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturacağı iddiası magazin kulislerini çalkaladı. Almanya'dan gelerek Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, evde oturmaktan sıkıldığı için iş hayatına atılmak istemiş.

Yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafı ortaya çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil, Al Pacino’yu örnek alıyor! 66 yaşında baba mı oluyor?

İddialara göre Erbil, Anadolu yakasında faaliyet gösteren ünlü bir araba galerisine, kız arkadaşını satış danışmanı olarak işe aldırtmış....Almanca ve İngilizce bilen Gülseren Ceylan, işe Erbil'in özel şoförü ile gidip geliyormuş... Mehmet Ali Erbil, yakın çevresine tekrar baba olmak için yanıp tutuştuğunu, "Al Pacino 83 yaşında baba olduysa bende 66 yaşında baba olabilirim" dediği yönünde...

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