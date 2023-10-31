Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı! İlk açıklama geldi

Yeni Günaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ayrılığı doğrulayan Erbil Yenigünaydın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Erbil, "Nişantaşı'nda sanat danışmanı Arzu hanım ve abisiyle buluştum. Sağ olsunlar beni sevgili olarak yazdılar. Arzu hanım evli bir kadındır ve benim sanat danışmanımdır ve kendisinin sanat galerisi var... Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli "Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam" demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil"

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