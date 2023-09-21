Mehmet Ali Erbil evleniyor! Evleneceği isim belli oldu

Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir kaç ay önce sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun programında '66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani' açıklamasını yapmıştı...



Mehmet Ali Erbil ile ilgili bomba iddia geldi. Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

Yine iddialara göre yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan isimli genç kızla Instagram'dan tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu.

Almanya'dan İstanbul'a gelerek sanatçının Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, sanatçının evlilik teklifini kabul etti... Mehmet Ali Erbil'in arabası önünde poz veren genç kız bu fotoğrafları da Instgram sayfasına koymayı da ihmal etmedi. (Yeni Günaydın)

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