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Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu Mehmet Ali Erbil, "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Yaşadığı sağlık problemlerine rağmen cinsel anlamda sağlıklı olduğunu söyleyen şovmen, "20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler
Söyledikleriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, "Söylediğim her şeyi kaydırarak yanlış yerlere çekiyorlar. Abartıyorlar ve bunları kötülükle besliyorlar" dedi. Yıllar önce biseksüellikle ilgili söylemleriyle gündemden düşmeyen Erbil, "Biseksüelliği yaşadın mı?" sorusuna "Hiçbir şekilde yaşamadım. Yaşasaydım da çıkar söylerdim. Hiçbir şekilde gocunmam" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler
"CİNSEL ANLAMDA SAĞLIKLIYIM"

Mehmet Ali Erbil, Kalaycıoğlu'nun "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine de şunları söyledi: " Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor.

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