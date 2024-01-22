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Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu ünlü şovmen  Mehmet Ali Erbil oldu.

Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

 

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Hastalık dönemi ve sonrası ile ilgili tüm bilinmeyenleri Uzman psikolog Özlem Esra Ada’ya anlattı.

Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

FİŞİMİ ÇEK DEDİM 

Hastalık dönemi ile ilgili bilinmeyenleri anlatan ünlü şovmen “Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi ?” Sorusuna “ Ölümü aklıma getirmedim ama şöyle bir şey oldu, kardeşim benim doktorumdu bir gün ona, eğer bitkisel hayata girersen beklemeyin fişimi çekin dedim” cevabını verdi. Hastalık döneminde kimseye fotoğrafını da çektirmeyen Erbil o görüntüleri hatırlamak istemiyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

SEDA SAYAN’I ÖRNEK ALIYORUM 

Yaşça küçük aşkları ile de sürekli gündeme gelen Erbil kendisine yöneltilen eleştiriler için de konuştu. “Ben kendime Seda Sayan’ı örnek alıyorum onun nasıl ki yaşça küçük sevgilisi,kocası olabiliyorsa benim de olur.” diyerek küs olduğu Seda Sayan’a da gönderme yaptı.

 

Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

TEKRAR ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM 

Genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tekrar barışan ve ilişkisini gizlemeyen Mehmet Ali Erbil, evlilik sorularına da şaşırtıcı cevaplar verdi. Evliliğe sıcak baktığını belirten Erbil “ Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim, çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu, ailemize yeni bir enerji yeni bir heyecan katar” cevabıyla yakında evlenip yeni bir çocuk sahibi olabileceğinin de sinyalini verdi.

Mehmet Ali Erbil o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

MEHMET ALİ ERBİL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Programda kendisine özel hazırlanan nostalji çarkıfelek klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada bir aile ye araba kazandırması ve ailenin okula gidecek çocukları için bu parayı harcayacaklarını söylemesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Görüntüleri ağlayarak izleyen Erbil “Nerden buldunuz bu görüntüleri o günlere geri döndüm hem madenci hem de öğrenci gel de bu arabayı verme nasıl vermezsin” diyerek hüngür hüngür ağladı.

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