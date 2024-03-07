'Hep Yek' rekoru

Projede yer alan Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan da gazetecilerle buluştu. Kalyoncu, "Türkiye'de film serisi olarak en çok çekilen sayıyı elde ettik. Yıllar önce 10 olarak hedeflemiştik. Sekiz filmdir Ulaş ile beraber, beşinde de Önder bizimle eşlik etti. Seyirci sürekli talep ediyor. Bir önceki 'Hep Yek Aşiret'te Berdan Mardini aramıza katılmıştı. Bu seride büyük üstad Mehmet Ali Erbil var. Cansu Tuman, aramızda çiçek gibi açtı" dedi. Açıkbaş, "İyi mizah yapıyoruz. 5 Nisan 'Hep Yek Aşiret' vizyona girecek. 'Hep Yek Loto'nun çekimlerinin bitmesine ise az kaldı" dedi. Torun, "Organik film, insanlar değişiyor ama ana hatları belli. Çok sevildi. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu dönemde sinema yapmak zor" şeklinde konuştu. Torun, "İlk filmden sonra bu kadar başarı bekliyor muydunuz?" sorusuna, "İlk filmde hiçbir insan beklemez. Başarı ve iyi olmasını umut edersin. Hayat ve senaryo çok yardım etti. İşimizi kolaylaştırdı. Umudumuz vardı ve karşılığını aldık" yanıtını verdi.



'DİZİ YAPMA TARAFTARI DEĞİLİM'

Kalyoncu, "Hep Yek' dizi olur mu?" sorusuna, "Dizi yapma taraftarı değilim. Uzun süredir özellikle ekip baskı yapıyor. Dijitalde en çok izlenen iş 'Hep Yek'... Aslında dijitale uygun. Sinemasına zarar mı verir, artı mı kazandırır bilmiyorum. 47 sinema filmi yaptım ama hiç dizi yapmadım. Kafamızdan geçiyor ama ileride göreceğiz" diye cevap verdi.

'BU FİLMDE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Cansu Büşra Tuman, "Çok güzel bir seri ve dahil olduğum için mutluyum" dedi. Kalyoncu oyuncu Tuman'a, "Survivor'da aç kalmak mı, yoksa 'Hep Yek'te kadın olmak mı zor?" sorusuna, "Survivor'da aç kalmak zor. Anlatılmaz, yaşanır. Bu filmde olduğum için mutluyum" yanıtını verdi.

MEHMET ALİ ERBİL'E ÖVGÜ

Meriç, "Mehmet Ali Erbil'in ekürisi Serkan'ı oynuyorum. Bana rol verdikleri için mutluyum. Sanki tüm seride oynuyorum gibi karşıladılar. Dokuz ve 10'uncu seride de rol bekliyorum" diyerek, espri yaptı. Mehmet Ali Erbil'i anlatan Kalyoncu "Her yeriyle oynayan biri... Sahnede boşluk bırakmıyor, her alanı dolduruyor" dedi. Yapımcı, bir seride Cem Yılmaz'ı görmek istediğini belirtti.

'SEYİRCİ GÜLDÜREN İŞ BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Açıkbaş, "Bu serilerde iyi bir mizah var. Sinemada biletimi alıp, köşelerde tanınmadan film izlerim. Şu sıralar ama çok güldüren ve kahkaha attıran iş bulmakta güçlük çekiyor seyirci. İmdatlarına belki 'Hep Yek Aşiret' yetişecek. Sonra 'Hep Yek Loto' geliyor. Her film bir önceki seriden komik oluyor" diye konuştu.

SEVGİLİSİNDEN OYUNCULUK DERSİ

Erbil, "Sekizincisine yetişebildim. Başarılı bir arkadaş grubu... Anı olsun diye Gülseren Hanım bir sahnede bizimle olacak. Gerçek kimliğiyle rolü canlandıracak, cadıyı oynuyor" diyerek, espri yaptı. Komedyen, "Teklifi kabul etmemizdeki sebep neydi?" sorusuna, "Bilal Kalyoncu ile bir yılda ikinci projemiz. Daha çok iş yapacağız. Bir aile gibi olduk. Senaryoları güzel yazıyorlar. Ben ağır abiyi oynuyorum bu filmde. Sürprizli bir rol. Filmin kötü adamı" yanıtını verdi. Ceylan, evde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'den oyunculuk dersi aldığını belirtti. Ceylan, "İzlemeye gelmiştim. Yönetmenimiz, 'Anı olsun ister misin?' dedi. Mehmet Ali de uygun gördü" dedi. Erbil ise, "Kuralları var ama öpüşmüyor" diyerek, espri yaptı.

'GÜLSEREN KINALI KUZU'

Projede Cadılar Bayramı'na katılan cadıyı canlandıracak sevgilisi için Erbil, "Gülseren Hanım cadı rolünde oynayacak evde de cadı mı?" sorusuna, "Kuzu ama kınası var. Kınalı kuzu" yanıtını verdi. Ceylan, "Mehmet Ali Bey evde nasıl?" sorusuna, "Kuzu... Evde o ne derse o oluyor. Biraz baskın" cevabını verirken komedyen, "Bir günün onun bir gün benim söylediğim olur. Herkesin psikolojisine göre. Gece uykumu problemim var. Gece uyumadığım zaman sabahları atmosfer benim için zor geçiyor. Anlayışlı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Dilber şarkısıyla dans edip paraları saçmasına Erbil, "Paraları arkadaşlar attı. Kendi kendime paramı atacağım? Dilber dansı Ramazan Ayı'nda olmayacak. Ben sosyal medyamdan paylaşacağım" esprisini yaptı.

'YASMİN KABULLENECEK'

Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine komedyen, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek. Bende onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı. Komedyen, "Gülseren Hanım ile Yasmin Hanım'ın ilişkisi nasıl?" sorusuna, "Doğum gününde bir kere gördüler. Diğer büyük kızım torunumla haftada bir geliyor. Oğlumla iyi, yaşları birbirine yakın olduğu için... Onun dışında yaramaz bir şey yok. Yasmin röportajlarda boşluğuna denk geliyor ve içindekileri birdenbire döküyor genç olduğundan" dedi.

'60 ARTI OLURDU BENİM FİLMİ'

Yeniden ekrana gelen 'Çarkıfelek' projesi nedeniyle Erbil, "Sizinle özdeşleşen bir yarışma. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İzlemedim. Muazzez Ersoy da sundu. Benim öyle egom yok. Arşivlere bakarsanız üç yıl üst üste Cannes'da 'Dünyada En İyi Şov Sunucusu' seçildim. Bunu herkes bilmez" cevabını verdi. Komedyen, "Hayatınız film olsa sizi kim oynar?" sorusuna ise, "60 artı olurdu benim filmi. Ya Fatih Ürek ya da Bülent Hanım oynardı. Benim hayatımı senaryoya dönüştürmek zor olurdu" cevabıyla güldürdü.

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