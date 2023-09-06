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Ünlü yönetmen boğularak hayatını kaybetti! Aynalı Tahir ve Acı Hayat'ın yönetmeniydi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen boğularak hayatını kaybetti! Aynalı Tahir ve Acı Hayat'ın yönetmeniydi

Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yapan 58 yaşındaki Abdülkadir Ceylan Ede, arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen kurtarılamadı.

Ünlü yönetmen boğularak hayatını kaybetti! Aynalı Tahir ve Acı Hayat'ın yönetmeniydi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Abdülkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Ünlü yönetmen boğularak hayatını kaybetti! Aynalı Tahir ve Acı Hayat'ın yönetmeniydi

Abdülkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdülkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen boğularak hayatını kaybetti! Aynalı Tahir ve Acı Hayat'ın yönetmeniydi

Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu öğrenildi. Ede'nin cenazesi, cenaze aracıyla memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.

 

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