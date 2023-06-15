  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu

'Survivor' sunucusu Murat Ceylan, programın finalinden sonra Nişantaşı'nda milyonluk aracıyla şov yaptı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' sunucusu Murat Ceylan, programın finalinden sonra Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu
Dominik Cumhuriyeti'nden dönen sunucu, aracını valeye bırakarak, AVM'de alışveriş yaptı.

Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu
Ceylan, yaklaşık beş ay sonra İstanbul'a gelir gelmez üstü açık milyonluk spor aracıyla şehrin keyfini çıkardı. Sunucunun, kombini de dikkat çekti.

Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Gündeş'ten müjde
  Magazin

Ebru Gündeş'ten müjde

Sıla turne için bakın kaç kilometrelik yol yaptı?
  Magazin

Sıla turne için bakın kaç kilometrelik yol yaptı?

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler
  Magazin

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisinde yeni gelişmeler

Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili poz
  Magazin

Ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bikinili poz

Depremde ailesinden 17 akrabasını kaybeden Karsu'dan itiraf
  Magazin

Depremde ailesinden 17 akrabasını kaybeden Karsu'dan itiraf

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber
  Magazin

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber