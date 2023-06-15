Ünlü sunucu Murat Ceylan'ın Nişantaşı'ndaki milyonluk şovu

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' sunucusu Murat Ceylan, programın finalinden sonra Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Dominik Cumhuriyeti'nden dönen sunucu, aracını valeye bırakarak, AVM'de alışveriş yaptı.



Ceylan, yaklaşık beş ay sonra İstanbul'a gelir gelmez üstü açık milyonluk spor aracıyla şehrin keyfini çıkardı. Sunucunun, kombini de dikkat çekti.

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