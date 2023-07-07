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SnobMagazin.com

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor. İşte haberin detayları...

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

Snob Magazin'in haberine göre; Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Metin Yıldız, 1.5 yıl önce meslektaşı Ceylan Yılmaz ile evlenmişti.

 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız (49), meslektaşı Ceylan Yılmaz (35) Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girmişti.

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor
1.5 yıldır evli olan ikilinin boşanacağı iddia edildi.

 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

İkilinin ayrılmasının sebebi ise Ceylan Yılmaz'ın kıskançlık yaptığı için olduğu iddia edildi.

1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor

Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları araya girmesine rağmen, ikiliyi bir türlü barıştıramadıkları da söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

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