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Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, Nişantaşı'ndaydı. Ünlü oyuncu kümeslerde yaşadığını söyledi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

Metin Yıldız, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

Yazar Muhammed Gömük'le buluşan oyuncu, "Muhammed 10 kitap yazdı. Güzel bir sinema filmi yapıyoruz. Onun için bir araya geldik. Senaryo konuşacağız" dedi. Sinema projesinden bahseden Yıldız, "5 Haziran'da çekimlere başlıyoruz. o gün doğum günüm. 29 Aralık vizyon ise evlilik tarihim. Tamamen tesadüf" dedi.

 Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

"EVRENSEL HİKÂYE"
"Filmin özel bir hikâyesi var" diyen oyuncu, "Evrensel bir hikâye... Hem Türkiye hem de dünyada ses getireceğiz. Bir yandan posta güvercinleri bir yanda metaverse, yazılım ve dijital dünya... Enteresan bir hikâye geliyor" diye konuştu. 30 milyon insanın kuş beslediğini belirten Yıldız, "5 milyon insan güvercin besliyor. Çok güzel film olacak. Ben hiç beslemedim. Hiç kuşum olmadı. 30 milyonun insanın kuşu var, onlar için çekiyoruz. Binlerce güvercinle çalışacağız. Güvercin camiasında tanınmış isimler sete gelecek ve oynayacaklar. Ben iki senedir kümeslerde geziyorum. Kuş beslemedim ama bu dönemde kuş uzmanı oldum. Bir kümesim olsa şu an rahatlıkla beslerim" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi
"AĞIR BİR DRAM"
Dram filmi olduğunu söyleyen oyuncu, "Ağır bir dram yazdım. Hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Hepsini harmanladık. Ama daha çok gerileceğiz ve ağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

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