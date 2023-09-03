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SnobMagazin.com

Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü sanatçı Ceylan, City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı
Sanatçı, yeni aldığı 2023 model 4 milyon TL'lik aracıyla dikkat çekti.

 Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

Ceylan, "Bu sene çok sahne vardı. Konserden konsere koştum. Önümüzdeki günlerde Alişan ile düet çalışmamız olacak.

 Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

Onun öncesinde Bodrum'a gidip bir hafta tatil yapacağım" dedi.

Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

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